UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Fenerbahçe'nin Feyenoord'u geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.



Fenerbahçe'nin rakibi Benfica veya Nice olabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Kuralar sonucunda eşleşmeler netleşti.

Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord’u geçmesi halinde play-off turunda Benfica (Portekiz) ile Nice (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri belli oldu

Sarı lacivertli ekip, play-off turundaki ilk maçını 19 ya da 20 Ağustos tarihlerinde kendi sahasında oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 26 ya da 27 Ağustos tarihlerinde deplasmanda yapılacak.