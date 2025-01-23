Teyfik Rodos, Ezgi Köker ve Erdem Şimşek’in solist olarak sahne aldığı Yüzyılın Türküleri konseri, 17 Ocak’ta İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü opera sanatçısı Teyfik Rodos, Türkiye’nin önde gelen Klasik Türk Müziği solistlerinden Ezgi Köker ve halk müziğinin usta ismi bağlama virtüözü Erdem Şimşek, farklı yöreler ve dönemlerden seçtikleri türküleri dinleyicilerle buluşturdu.

Dinleyiciler hem coştu hem duygulandı

Büyülü tınıların yanı sıra, sanatçıların samimi sohbetleri ve bilgilendirici konuşmaları konser salonunu kısa sürede sıcak bir atmosfere dönüştürdü. Konserde Teyfik Rodos, türkülerin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun’un bestelediği bozlağı piyano ve divan sazı eşliğinde yorumladı. Rodos’un heybetli sesi, dinleyenlerde güçlü bir etki bıraktı. Ezgi Köker’in kadife sesi ise izleyicileri adeta büyüledi. Köker, ilk kez bir barak havası da seslendirdiği konserde, dinleyicileri hem coşturdu hem de duygulandırdı. Erdem Şimşek’in bağlamasından yayılan büyüleyici tınılar ve sesinin içtenliği dinleyicileri derinden etkiledi. Virtüözlüğüyle göz dolduran Şimşek’in seslendirdiği şelpe doğaçlamalar ve Köroğlu havasından sonra salonda alkışlar durmak bilmedi.

Türküler hep bir ağızdan söylendi

Konser boyunca usta müzisyenler Metin Kiper (piyano), Özgür Çelik (kemane), Serdar Kastelli (kaval), Hüseyin Özdoğan (davul), Bedirhan Diyarbakırlı (perküsyon) ve Emre Diyar (bas gitar)’dan oluşan orkestra, performanslarıyla büyük beğeni topladı. İki bölümden oluşan konserin sonunda seyirciler, solistleri alkışlarla tekrar sahneye davet etti. Hep bir ağızdan söylenen türkülerle gece sona erdi.

Erdem Şimşek, konserin sonunda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken türkülere yeniden kulak vermenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Türküler, geçmişimizi hatırlayarak umutlu bir kolektif gelecek inşasının hayalini büyütmek için önemli bir imkân” ifadelerini kullandı.

Zer Productions tarafından hazırlanan bu unutulmaz gecenin ardından, türkülerin büyüsü uzun süre İzmirli sanatseverlerin hafızasından silinmeyecek gibi görünüyor.