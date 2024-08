Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında hasat çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Aralık ayına kadar sürecek hasat dönemi, üreticilere ve tarım işçilerine önemli bir gelir kapısı sağlıyor. Sarıgöl Ovası'nda sabahın erken saatlerinde bağlara giren tarım işçileri, üzüm kesimi ve kurutmalık hazırlıklarını gerçekleştiriyor.

Üzüm fiyatları ve üreticiye uyarılar

Her yıl Sakarya’ya yaş üzüm gönderen İbrahim Çamkıran, "Sultaniye üzümlerinin açık olan bağlarından kesimlere başladık. Şu an üzümü bağında kilosu 28-30 liradan alıyoruz" dedi. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise üzüm fiyatlarının 25-30 lira arasında değiştiğini belirterek, üreticilere acele etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu: "Paniğe kapılmayın, kaliteli üzüm her zaman değerinde satılır. Bu yıl rekolte düşük, ancak üzümlerimiz örtü altında bekliyor ve yıl sonuna kadar hasat yapabiliyoruz."

Hükümetten destek bekleniyor

Üzüm hasadının Temmuz ayında erkence türü ile başladığını ve Aralık ayının sonuna kadar sultaniye üzümü ile devam ettiğini ifade eden Ülgen, maliyetlerin karşılanması için hükümetten destek beklediklerini sözlerine ekledi.