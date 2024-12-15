TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğunda oturan Menemen Futbol Kulübü, son haftalardaki kötü performansını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, evinde Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak 5 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Menemen FK, bu süreçte liderlikten uzaklaşmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyor.

Kritik maçlar bekliyor

Menemen FK, 18 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig ekibi Ankaragücü’nü ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşmanın ardından, ligin ilk yarısının son haftasında Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanına çıkacak.

Teknik ekip ve oyuncular, bu iki kritik maçta alınacak sonuçlarla kötü gidişi durdurmayı ve taraftara moral vermeyi hedefliyor.

Play-Off hedefi tehlikede

Liderlik yarışından uzaklaşan Menemen FK, Play-Off hattında yer alsa da, üst üste alınan başarısız sonuçlar, ikinci yarı öncesinde takımın hedeflerini zora sokabilir. Yönetim ve teknik heyet, devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalar yapmayı planlıyor.