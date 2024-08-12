Şarj edilebilir pillerde patlama riski varsa, sıcaklık, şişme, duman ve ses gibi işaretler dikkat edilmesi gereken önemli sinyaller olabilir. Güvenliğinizi sağlamak için bu belirtileri öğrenin.

En az 25.000 yangın vakası var

Şarj edilebilir piller, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu pillerin potansiyel tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olmak, güvenliğinizi sağlamak adına büyük önem taşıyor. Özellikle lityum-iyon piller, patlama riski taşımaktadır ve bu tür olaylar ciddi sonuçlar doğurabilir. 2012 ile 2017 yılları arasında ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, bu pillerle ilgili en az 25.000 yangın vakası bildirmiştir ve bu sorun günümüzde de devam etmektedir.

2023 yılında sadece New York City'de, lityum iyon pillerle ilgili 200 yangın vakası meydana gelmiştir. Bu olayların bir kısmı cihazların yanlış kullanımı nedeniyle ortaya çıksa da, şarj edilebilir pillerin kendisi de patlama riski taşıyabilir.

Peki, böyle bir risk olduğunda ne tür işaretler gözlemlenebilir?

Sıcaklık

Şarj edilebilir piller normalde çalışma sırasında ısı üretir. Telefonunuzu uzun süre kullanmanız durumunda cihazın ısınması yaygın bir durumdur. Ancak, cihazınızın aşırı derecede ısındığını ve dokunulamayacak kadar sıcak olduğunu fark ederseniz, bu durumun tehlikeli olabileceğini unutmamalısınız. Aşırı ısınma, pilinizin patlama riski taşıdığının işareti olabilir.

Şişme

Lityum-iyon piller, ısının ve gaz birikiminin etkisiyle şişebilir. Şişme, pilin hemen patlayacağı anlamına gelmeyebilir, ancak cihazınızda başka risk işaretleri de gözlemleniyorsa bu durum dikkatle izlenmelidir. Şişen piller, bir arızanın habercisi olabilir.

Duman

Cihazınızdan beyaz veya gri duman çıktığını fark ederseniz, bu durum pilin patlamaya çok yakın olduğunu gösteren bir işarettir. Duman, cihazın ciddi bir şekilde ısındığını ve kontrol altına alınması gerektiğini belirtir.

Ses

Patlamaya yakın piller genellikle tıslama veya köpürme sesleri çıkarır. Bu tür sesler, pildeki kimyasal reaksiyonların kontrolden çıktığının bir göstergesi olabilir.

Nasıl güvenlik önlemleri alabilirsiniz?

Bu tür işaretlerden herhangi birini fark ederseniz, hemen harekete geçmek önemlidir. Cihazınızı mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde izole bir alana taşıyın ve açık bir alev veya duman durumunda alanı boşaltın. Cihazınızı çıplak elle tutmaktan kaçının; bunun yerine maşa veya fırın eldiveni gibi koruyucu araçlar kullanın. Cihazı kapatıp fişini çekin ve mümkünse prizden çıkarın.

Eğer cihazınız alev alırsa, standart bir yangın söndürücü ile müdahale edebilirsiniz. Büyük bir cihazın patlaması durumunda, itfaiyeyi aramak en güvenli çözüm olacaktır.