Şehzadeler Belediyesi, çocuk parklarını daha güvenli hale getirmek amacıyla kapsamlı bir bakım ve onarım süreci yürütüyor. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çocukların güvenli ve keyifli bir şekilde oyun oynayabilmeleri için park ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edildiğini ve ihtiyaç duyulduğunda yenilendiğini vurguladı.

Bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor

Çalışmalar çerçevesinde, park oyun gruplarındaki eksiklikler gideriliyor, yıpranmış ve hasar görmüş ekipmanlar ise onarılıyor ya da yenileriyle değiştiriliyor. Ayrıca, parkların zemin kaplamaları ve oturma alanları da gözden geçirilerek güvenlik seviyeleri artırılıyor. Başkan Durbay, "Çocuklarımızın, sağlıklı ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak öncelikli görevlerimizden biri. Bu nedenle parklarımızın bakımını titizlikle sürdürüyoruz," dedi.

"Parkları koruyalım" çağrısı

Şehzadeler Belediyesi, çocuk parklarının yanı sıra ilçedeki yeşil alanların bakım ve temizliği konusunda da yoğun mesai harcıyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlardan park alanlarını koruma ve temiz tutma konusunda duyarlılık beklediklerini belirtti. Çalışmaların, önümüzdeki dönemde de kesintisiz devam edeceği açıklandı.