Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bazen sadece doğru yöntemi bulmanız gerekir. 3-6-9 manifest tekniği, dileklerinizi evrene göndermenin güçlü bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntem, yazmanın gücünü kullanarak, istediğiniz hedeflerinizi her gün belirli sayılarda yazmanızı öneriyor. Peki, 3-6-9 tekniği nasıl uygulanır ve hangi sıklıkla yapılmalıdır? İşte, hayallerinizi hızla çekmenize yardımcı olacak bu etkili manifestasyon tekniğinin detayları.

3 6 9 metodu nasıl yapılır?

Hayallerimizin hızla kabul olması için bazı özel tekniklerden yardım alamız gerekebilir. En sık olarak kullanılan manifest tekniklerinden biri 3-6-9 yöntemidir. Yazmanın gücünden faydalanılan bu teknikte gerçekleşmesi istediğimiz bir dileği sabah üç kere, öğlen 6 kere ve akşam 9 kere olmak üzere beyaz bir kağıda olmuş gibi yazmamız gerekiyor.

3 6 9 metodu kaç gün yapılır?

Manifest teknikleri daha çok ağzımızdan çıkan cümlelerin evrende dolaşarak bizi bulmasıyla alakalıdır. Bu sebeple ne dilediğinize dikkat edin çünkü her an gerçek olabilir. 3-6-9 manifest tekniğini 7 ya da 21 gün boyunca düzenli olarak uygulayabilirsiniz.