Merakla beklenen bu yapım, zengin oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Ekim ayında Erzincan’da çekimlerine başlanacak film, üç kuşağa yayılan bir ailenin parçalanma hikayesini ele alırken, insanın kaderiyle olan ilişkisini sorguluyor.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Sarp Bozkurt, filmde Yasin karakterini canlandıracak. Yasin, ailenin karmaşık yapısının merkezindeki kilit isimlerden biri olacak. Bozkurt’a, Demet Özdemir, İlhan Şen ve Kaan Yıldırım gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Bu güçlü kadroyla birlikte Cinlerin Düğünü, sinema dünyasında büyük yankı uyandıracak yapımlar arasında şimdiden yerini aldı.