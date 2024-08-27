Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy’de, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlu ve Osman Gazi'nin ağabeyi olan Saru Batu Savcı Bey, şehit edilmesinin 737. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen bir törenle anıldı. Tören, tarihi mirasa duyulan saygının ve milli birlik bilincinin bir ifadesi olarak gerçekleşti.

Anma törenine Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Genel Meclis Üyesi Ercan Tekdemir, MHP İlçe Başkanı Çetin Karaduman, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Yalçınsoy, Kütahya Yörük Türkmenler Derneği Başkanı Hüseyin Namaz ve Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca gibi çeşitli siyasi ve kültürel kurum temsilcileri katıldı.

737 yıllık zaferin onuru

Törende konuşan Şehit Saru Batu Savcı Bey Derneği Başkanı Orhan Sarıca, 1287 yılında gerçekleşen İkizce Zaferi’nin önemini vurgulayarak, bu zaferin atalarının fedakarlıklarıyla kazanıldığını ve vatan sevgisinin nesilden nesile aktarıldığını belirtti. Sarıca, "Şehadetinin 737'nci yılında Savcı Bey'i ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Tarihimizin bize verdiği sorumluluğun bilinciyle, vatanımızın sonsuza dek varlığını yüce Allah'tan diliyorum" dedi.

Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal da törende yaptığı konuşmada, tarihe ve geçmişe olan bağlılığın önemine dikkat çekti. Kendisinin de emekli bir asker olduğunu belirten Uysal, "Tarihimizi ve köklerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Gelecek törenlerde daha da geniş katılımlı ve anlamlı etkinlikler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Törenin ardından katılımcılara İkizce Alçay mesire alanında geleneksel olarak etli bulgur, gözleme ve ayran ikram edildi.