Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcılar, 19 Eylül haftasında borsada yeniden güçlü alım yaptı. Yabancıların hisse senedi alımları 407,6 milyon dolara ulaşarak üç haftalık satış eğilimini sonlandırdı.

Hisselerde güçlü alım

TCMB’nin haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 19 Eylül haftasında 407,6 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, 13 Haziran’dan bu yana en yüksek haftalık alım olarak kayıtlara geçti.

Tahvil tarafında giriş sürüyor

Aynı dönemde yabancılar 178 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı. Önceki hafta 587,9 milyon dolarlık tahvil girişi ile dikkat çeken yatırımcılar, faiz enstrümanlarına ilgisini sürdürdü.

Portföy büyüklüğü artışta

Verilere göre yabancıların hisse stoku 30,96 milyar dolardan 33,73 milyar dolara yükseldi. Tahvil stokları da 15,07 milyar dolardan 15,16 milyar dolara çıktı. Böylece hem hisse hem de tahvil tarafında portföy büyüklüğü artış gösterdi.