Çiğli Belediyesi, Sasalı Mahallesi'nde hızlı bir hizmet seferberliği başlattı. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, mahalle sakinlerinin çevre temizliği, ilaçlama, kaçak moloz ve bozuk yol gibi sorunlarına anında çözüm üretmek için çalışmalara başladı. Ot biçme, ağaç budama ve kosa temizliği gibi saha çalışmaları hemen başlatılarak, dere kenarlarında da ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Yeni düğün salonu müjdesi

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her belediye başkanının bir tarzı vardır. Ben; makamda oturan değil, sahada çalışan bir başkan olacağım. Mahallerimizi gezerek sorunları yerinde tespit ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen taleplere ise hemen müdahale ediyoruz. Bu çerçevede, ilgili müdürlüklerimizi derhal harekete geçirdik. Ayrıca, uzun süredir kapalı olan düğün salonumuzu yeniden açmak için tadilat başlattık. Salonumuzu en kısa sürede hizmete sunmayı planlıyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin Sasalı Mahallesi'nde başlattığı hizmet seferberliği, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Temizlik ve bakım çalışmalarıyla birlikte, altyapı ve çevre düzenlemelerinde de önemli iyileştirmeler yapılması bekleniyor.