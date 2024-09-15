Ukrayna’da devam eden savaş, özellikle ağır silah mühimmatlarına olan talebi hızla artırdı. Savaşın başlamasıyla birlikte, 155mm obüs mühimmatına olan ihtiyaç hızla yükseldi ve dünya genelindeki ülkeler üretim kapasitelerini artırma yoluna gitti.

ABD’den ayda 100 bin mühimmat hedefi

ABD Ordusu, 2025 yılına kadar ayda 100 bin adet 155mm obüs mühimmatı üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Savaş öncesi aylık üretim 14 bin adet seviyesindeyken, bu hedef üretimin yaklaşık 10 kat artacağını gösteriyor. Bu gelişme, ABD'nin hem Ukrayna’ya olan desteğini güçlendirecek hem de kendi iç stoklarını yenilemesine imkan sağlayacak.

Yeni tesisler devreye giriyor

Üretimi artırma planları doğrultusunda, ABD sadece mühimmat sayısını artırmayı değil, aynı zamanda yeni üretim tesisleri açmayı da planlıyor. Bu kapsamda Teksas Mesquite’de açılan yeni mühimmat fabrikası, General Dynamics tarafından işletilecek. 567 milyon dolarlık yatırımın ardından açılan tesis, 155mm obüs mühimmatı üretimi için özel olarak inşa edildi.

Stokları artırmak yerine üretimi hızlandırmak

ABD Kara Kuvvetleri Satın Alma, Lojistik ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doug Bush, mühimmatların zamanla eskidiğini ve stoklarda uzun süre tutulmasının risk taşıdığını belirtti. Bush, "Eskiyen mühimmat yerine, gerektiğinde hızla yeni ve en güncel versiyonlarını üretebilmek asıl önemli olan," diyerek üretim kapasitesinin artırılmasının stratejik önemine vurgu yaptı.

Ukrayna’ya destek güçleniyor

ABD'nin Ukrayna’ya sağladığı desteği artırma hedefi, yeni tesislerle birlikte daha da güçlenecek. Ayda 70 bin ila 80 bin mühimmat üretme kapasitesine 2024 sonunda ulaşmayı planlayan ABD, böylelikle Kiev’e daha geniş çapta destek sağlamayı ve kendi iç güvenlik ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlıyor.