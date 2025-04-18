Sassuolo Como maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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West Ham-Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

West Ham-Southampton maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sassuolo-Como karşılaşması saat 13:30'da başlayacak. Mücadele, W-Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İtalya Kadınlar Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Como, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.

Sassuolo ile Como, 19 Nisan 2025'te İtalya Kadınlar Serie A maçında karşılaşacak. Mücadele saat 13:30'da başlayacak, W-Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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