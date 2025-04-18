Sassuolo ile Como, 19 Nisan 2025'te İtalya Kadınlar Serie A maçında karşılaşacak. Mücadele saat 13:30'da başlayacak, W-Sport kanalından canlı yayınlanacak.
Sassuolo Como maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Kadınlar Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Como, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor.
Sassuolo-Como karşılaşması saat 13:30'da başlayacak. Mücadele, W-Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Sassuolo-Como maçı yayın bilgileri
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W-Sport:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
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Sassuolo-Como maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 13:30
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Stadyum: Stadio Enzo Ricci (Sassuolo)
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Yayın: W-Sport (şifreli)
Kaynak: HABER MERKEZİ