Ekinci, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Belediye başkanı Ekinci, istifa gerekçesini şöyle açıkladı:

“Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek görevime bağımsız olarak devam edeceğim.”

Ekinci, açıklamasında şeffaflık ve adalet vurgusu yaparak, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

MHP’den resmi açıklama: Listeden düşürüldü

Ekinci’nin istifasıyla ilgili olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, X hesabından açıklama yaptı. Durmaz, Ekinci’nin parti belediye başkanları listesinden çıkarıldığını belirterek, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” dedi.

Böylece Sorgun Belediye Başkanlığı’nda Ekinci, bağımsız olarak görevini sürdürmeye devam edecek.