SATKOF ve USTKON İzmir İl Başkanları, Kasım ayında gerçekleştirilecek büyük sağlık turizmi etkinliği öncesinde önemli temaslarda bulundu.

Sağlık Turizmi Federasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) İzmir İl Başkanları, Ege TV ve Haber Ekspresi’ni ziyaret ederek İzmir’de sağlık turizmini güçlendirecek yeni adımları kamuoyuyla paylaştı. Ziyarete, SATKOF Genel Başkan Yardımcısı Levent Peşker de katıldı.

İzmir’in Sağlık Turizmi Gücüne Stratejik Atamalar

2022 yılından itibaren Türkiye genelinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren derneklerin güç birliği yapmasıyla kurulan SATKOF, 24 Mart 2024’teki 1. Olağan Genel Kurulu’nda Prof. Dr. Aysun Bay’ı oy birliğiyle genel başkanlığa seçmişti. Federasyon, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip kuruluşları tek çatı altında toplayarak Türkiye’nin dünya sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor.

İzmir yapılanmasında ise iki önemli atama dikkat çekiyor. Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy, SATKOF İzmir İl Başkanlığı görevine getirildi. Özsoy, kök hücre ve PRP uygulamalarındaki öncülüğüyle sağlık alanında Türkiye’ye önemli katkılar sağlamış bir isim. Yeni görevinde İzmir’in sağlık turizmi potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

USTKON İzmir İl Başkanlığı’na ise bilişim, Ar-Ge ve savunma sanayi alanlarında önemli çalışmalara imza atan iş insanı A. Kadir Uçar atandı. Uzun yıllardır hem iş dünyasında hem de sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler üstlenen Uçar, İzmir’de düzenlenen birçok savunma ve inovasyon etkinliğinin de öncülüğünü yapmış bir isim.

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. Haşmet Mesut Özsoy ve Kadir Uçar’ın bilgi birikimi ve vizyonu, İzmir’in sağlık turizmi ve ekonomik potansiyeline büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

İzmir, Kasım’da Sağlık Turizmi Köprülerine Ev Sahipliği Yapacak

SATKOF tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Sağlık Turizmi Köprüleri” etkinliği, 20–22 Kasım 2025 tarihleri arasında Balçova Termal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Özsoy ve Kadir Uçar’ın koordinasyonunda düzenlenecek etkinliğe yaklaşık 50 ülkeden bakanlar ve üst düzey yöneticilerin katılması bekleniyor.

Sağlık, Kültür ve Turizm ile Ticaret Bakanlıklarının destekleriyle düzenlenecek organizasyonda konferanslar, paneller, B2B (iş dünyası), G2B (kamu–özel sektör) ve G2G (devletler arası) görüşmeler yapılacak. Etkinliğin, İzmir’in sağlık turizmi alanında uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırması hedefleniyor.

İzmir İl Başkanlıkları, yeni dönemde kentin iş dünyası, sanayi kuruluşları, üniversiteleri ve uluslararası paydaşları arasında güçlü iş birlikleri kurarak hem bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hem de Türkiye’nin sağlık turizmi vizyonuna katkı sunmayı amaçlıyor.