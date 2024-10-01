Dünyanın en genç büyükustası unvanına sahip satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, FIDE rating listesinde 2600 Elo'yu geçerek önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, onu tarihe geçiren bir başka rekorun sahibi yaptı.

Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, "Genç yıldızımız Yağız Kaan Erdoğmuş, yeni bir rekora daha imza attı. FIDE rating listesi bugün yayınlandı ve yıldız sporcumuz Yağız Kaan, 2600 Elo'yu aşan dünya tarihindeki ilk 13 yaşındaki sporcu oldu. Yağız, John Burke, Wei Yi, Praggnanandhaa, Abhimanyu Mishra, Nihal Sarin ve Wesley So gibi 14 yaşında 2600’e ulaşmayı başaran seçkin ustaların yer aldığı ‘satranç dahileri kulübü’ne katıldı."