Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamalarda, İsrail'in durdurulması için acil eylem çağrısında bulundu. Özel, “İsrail durdurulmazsa ne olacağı ortada. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi ve Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım” ifadelerini kullandı.

Özel, İsrail'in son dönemlerde gerçekleştirdiği eylemleri eleştirerek, “İsrail, 2023 Kasım ayından beri bir devlet terörü yürütüyor. Dünyanın her yerinde bu meseleyi dile getiriyor ve Filistin için destek istiyorum” dedi. Ayrıca, İsrail'in Hamas'ın saldırılarını bahane ederek uyguladığı şiddeti kınadı ve "Yaptığı işler, soykırıma varan boyutlardadır" diye konuştu.

İsrail'deki Durum ve Uluslararası Tepkiler

Özel, İsrail'de 4 milyon Filistinlinin ikinci sınıf vatandaş olarak yaşadığını vurguladı ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in ABD'deki seçim sürecini fırsat bilerek Yahudi cemaatinin oylarını etkilediğini söyledi. "Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor" diyen Özel, ciddi bir tehlikenin var olduğunu ifade etti.

Kapalı Oturum Talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM açılış konuşmasında "İsrail er ya da geç durdurulacak" sözlerini hatırlatan Özel, acilen kapalı oturum yapılması gerektiğini vurguladı. "Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp da meclisin kürsüsünde 'İsrail, Türkiye'ye saldıracak' diyorsa bu meclisi bilgilendirmek için hemen bir kapalı oturum yapılmalı" dedi.

Özel, konuyla ilgili meclis başkanından randevu talep edeceğini ve meclisin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Burası milletin meşru temsil organı. Bu çatının altında konuşmaların bu kadarla kalmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.