Trabzonspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer, Atletico Madrid’in deneyimli orta sahası Saul Niguez ile prensipte anlaştı.



Saul, transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan Saul transferinde önemli mesafe kat etti. Kulüp, İspanyol orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor’un haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmelerini tamamlamak üzere kısa süre içinde Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Cameron Puertas da gündemdeydi

Trabzonspor yönetimi, orta saha transferi için Saul ile birlikte İsviçre'nin Young Boys takımında forma giyen Cameron Puertas'ı da alternatif olarak değerlendiriyordu.

Saul’un kariyerinden öne çıkanlar

Futbola Real Madrid altyapısında başlayan Saul Niguez, daha sonra Atletico Madrid'e transfer olarak burada profesyonel kariyerine adım attı. 2013 yılında A takıma yükselen oyuncu, 8 sezon boyunca başkent temsilcisinin formasını giydi.

2021 yılında Premier League ekibi Chelsea’ye kiralanan Saul, geçtiğimiz sezon ise LaLiga’da Sevilla’da kiralık olarak oynadı. Kontratının bitmesinin ardından Atletico Madrid’e geri döndü.

Tecrübeli oyuncu, bugüne kadar çıktığı 583 maçta 60 gol ve 33 asist kaydetti.