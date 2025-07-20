CHP’li Denizli Büyükşehir ve Serinhisar belediyeleri tarafından düzenlenen festivalde sahne alması planlanan sanatçı Gülden Arslan’ın menajeri, konser iptali sonrası yaşadıkları mağduriyeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert ifadelerle iletti.

“Organizatör tehdit etti, belediyeler sessiz kaldı”

Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri kapsamında sahne alması beklenen Gülden Arslan’ın konseri, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Ancak konser iptali, sanatçı ve ekibi için bir dizi sorunun başlangıcı oldu.

Sanatçının menajeri İzzet Başlak, festivalin organizatör firması O.T.Ü. tarafından tehdit edildiklerini, tüm masrafların üzerlerine kaldığını ve CHP’li iki belediyenin sorumluluk almaktan kaçındığını ileri sürdü.

“Otelde mahsur kaldık, yemeğimiz bile engellendi”

Konser için sabah saatlerinde Denizli’ye geldiklerini belirten Başlak, gece saat 01.00’de hâlâ otelden çıkamadıklarını söyledi:

“Sahneye çıkılmadığı için hiçbir ödeme yapılmayacağı söylendi. Daha da ileri gidilerek, ‘Otele geliyorum, hesap soracağım’ gibi tehditler savuruldu. Hatta Gülden Hanım bir çorba istediğinde otel personeli, ‘Organizatör ödemeyecek, paranız varsa veririz’ yanıtını verdi.”

“Ulaşım aracı da iptal edilmeye çalışılıyor”

Başlak, sanatçı ve ekibinin kaldığı otele ulaşımı sağlayacak aracın da organizatör tarafından iptal edilmek istendiğini dile getirerek, kendilerine “bir an önce burayı terk edin” havası estirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel’e açık çağrı

CHP’li iki belediyeyi sorumlu tutan Başlak, Özgür Özel’e açık bir çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özel, şu anda iki CHP’li belediyeniz bizi tehdit eden bir organizatörün insafına terk etti. Gün boyunca bir kez bile ‘Bir ihtiyacınız var mı?’ diye soran olmadı. Bu tablo CHP’ye yakışmıyor. Gerekenin bir an önce yapılmasını bekliyoruz.”