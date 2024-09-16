Pandemi süreci, sağlıklı yaşam ve bağışıklık sistemini güçlendirme arayışını hızlandırdı. Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeği hastalığıyla ilgili küresel acil durum çağrısı, bu trendin önemini daha da artırdı. Sağlıklı yaşam trendine olan ilgi, takviye gıdalara olan talebi de beraberinde getirdi. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon kişi vitamin ve enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bu ürünlere yöneliyor.

Vitamin ve spor takviyelerine yoğun ilgi

Türkiye'de en çok satın alınan takviyeler arasında vitamin ve mineraller başı çekerken, spor takviyeleri de %30’luk bir pazar payına sahip. Bu durum, spor ve sağlıklı yaşam takviyelerine olan ilgiyi açıkça ortaya koyuyor.

Savaş Cebeci'den yeni takviye gıda serisi: X-AMP

Ünlü spor eğitmeni ve sosyal medya fenomeni Savaş Cebeci, ABD’deki uzman organik ve biyokimya profesörleriyle birlikte geliştirdiği X-AMP serisi ile spor ve sağlıklı yaşam takviyeleri alanında iddialı bir adım attı. Cebeci, “Sağlıklı yaşam ve spor takviyeleri, insanların eksik kalan besin, enerji ve vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözüm sunuyor. Ben de formülasyonunu ABD’de, üretimini Türkiye’de gerçekleştirdiğim AMP serisi ile insanların spor performansını artırıyorum ve genel sağlıklarını destekliyorum” şeklinde konuştu.

30 yıllık tecrübe ve bilimsel yaklaşım

Cebeci, “30 yıllık birikim ve tecrübemi bu ürünlere yansıtmak için büyük bir titizlikle çalıştım. ABD’deki uzman ekiplerle işbirliği yaptım ve güncel bilimsel verilerden yararlandım. Bu sayede kullanıcılara en üst düzeyde fayda sağlayacak bir seri ortaya çıkarabildim” ifadelerini kullandı.

Gelecekteki planlar ve Ar-Ge çalışmaları

Savaş Cebeci, gelecekteki stratejisini şu şekilde özetledi: “Sürekli olarak bilimsel araştırmaların ışığında çalışıyor ve her zaman daha iyisini sunmayı hedefliyoruz. Markamız büyüdükçe, çocuklara yönelik spor aktiviteleri düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu sayede, genç yaşta sağlıklı yaşam bilincini aşılayarak, geleceğin sağlıklı nesillerini yetiştirmeye katkıda bulunmak istiyoruz.”

Savaş Cebeci'nin X-AMP serisi, hem spor performansını hem de genel sağlığı desteklemeyi vaat eden yenilikçi bir takviye gıda serisi olarak öne çıkıyor. Bilimsel verilerle desteklenen ürünler, sağlıklı yaşam arayışında olanlar için önemli bir alternatif sunuyor.