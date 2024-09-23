Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Savaştepe-Sarıbeyler kara yolunda seyir halindeki 3 aracın karıştığı kazada, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazanın detayları

Kazanın, Hüseyin A.T. (55) idaresindeki otomobilin, karşı yönden gelen Seyit A.Ü. (54) yönetimindeki otomobil ile çarpışması sonucu başladığı öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Seyit A.Ü.'nün aracı, Süleyman Ç.’nin (50) kullandığı hafif ticari araca da çarptı.

4 kişi yaralandı, sürücü araçtan kurtarıldı

Kazada, Seyit A.Ü direksiyon başında sıkışırken, yolcu olarak bulunan Tülay Ü. (53) ve Orhan Ü. (61) ile diğer sürücü Hüseyin A.T'de yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ü’yü sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.