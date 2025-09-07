İstanbul’da savcı Ercan Kayhan’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, zanlı Mustafa Can Gül’ün babası İsmail Hakkı Gül konuştu. Baba Gül, oğlunun savcıyla ilişkisi, ailesinden kopuşu ve cinayet öncesine dair açıklamalarda bulundu.

Baba Gül: Savcı onu kendi oğlu gibi yetiştirdi

İsmail Hakkı Gül, oğlunun 13 yaşında savcı Ercan Kayhan’ın yanında çalışmaya başladığını ve savcının ona kendi çocuğu gibi davrandığını söyledi. Ancak zamanla ilişkilerinin bozulduğunu belirtti.

Tazminat tartışması ilişkiyi gerdi

Babanın iddiasına göre, Mustafa Can’ın kız arkadaşı için para istemesi ve olumsuz yanıt alması ilişkilerde kırılma yarattı. Ayrıca tazminatını alamadığı yönündeki şikâyet de gerilimi artırdı.

“Bana baba demez oldu”

İsmail Hakkı Gül, oğlunun zamanla ailesinden koptuğunu, yan odada yaşamasına rağmen kendisine ve annesine “baba” ve “anne” demediğini ifade etti. Bu süreçte alkol ve uyuşturucuya yöneldiğini de dile getirdi.

“Cinayetten önce benimle helalleşti”

Baba Gül, oğlunun cinayetten önce ailesiyle yemek yediğini, helalleştiğini ve ardından odasına geçtiğini anlattı. Cinayetin ardından ise ailenin büyük bir yıkım yaşadığını söyledi.