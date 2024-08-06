Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığınacak bir yerinin kalmadığını ve hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.

İsrail göçe zorladı

İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze'de yaşayan Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmaya devam ediyor. Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de halkın neredeyse tamamı zorla yerinden edildi.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin neredeyse her gün İsrail'in yeni "tahliye" emirleri verdiği için yerinden edilmeye karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Her 10 kişiden 9'u yerlerinden oldu

Bölge halkının birçok zorunlu göçe maruz kalması, saldırı ve bombardıman tehditleri nedeniyle yorgun düştüğü ve acil ateşkese ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok." ifadesine yer verildi. BM'nin verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden oldu.

İsrail ordusu, bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürüyor ve Filistinlileri sık sık göçe zorluyor. Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 14'lük kısmı, İsrail'in boşaltılmasını istediği yerler dışında kalıyor. Bu da yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halkın büyük çoğunluğunun daracık bir alana sıkıştırılması anlamına geliyor.