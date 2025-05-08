İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli kararının suç unsurlu paylaşımlar nedeniyle alındığını duyurdu.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerindeki hesabına getirilen erişim engeliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan erişim engeli hakkında açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda tartışmalara neden olan erişim engeli kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen X hesabında suç teşkil eden içerikler yer aldığı belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlgili sosyal medya hesabında suç örgütü propagandası gibi suç teşkil eden paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Ekrem İmamoğlu'nun bizzat kullanmadığı anlaşılan bu sosyal medya hesabına, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engeli kararı verilmiştir."

Ekrem İmamoğlu: "Hesabı bön yönetiyorum"

Söz konusu X hesabının Ekrem İmamoğlu tarafından aktif olarak kullanılmadığı, başka kişiler ya da gruplar tarafından yönetildiği iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Başsavcılığın açıklamasında da bu duruma dikkat çekilerek, kararın İmamoğlu'nun kişisel kullanımda olmayan bir hesaba yönelik olduğu vurgulandı.

Karar kamuoyunda tartışmalara neden oldu

Erişim engeli kararı, sosyal medya kullanıcıları ve hukuk çevrelerinde tartışmalara neden oldu. Kararın ifade özgürlüğü ve siyasi faaliyetlerle ilgili etkileri kamuoyunda değerlendirilirken, yetkili mercilerden ek bir açıklama yapılmadı.