Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) baz alındığında, ayın en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 8,54 reel getiri ile külçe altın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" istatistiklerini yayımladı. Aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık bazda yatırım araçlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına sağladığı getiriler kamuoyuyla paylaşıldı.

Verilere göre, nisan ayında aylık bazda en yüksek reel getiri, TÜFE'ye göre yüzde 8,54, Yİ-ÜFE'ye göre ise yüzde 8,8 oranıyla külçe altında gerçekleşti.

Aylık değerlendirme (Nisan 2025):

Yİ-ÜFE ile indirgeme:

Külçe altın: +%8,8

Avro: +%4,07

Mevduat faizi (brüt): +%0,44

Dolar: +%0,03

DİBS: -%7,39 8 Mayıs 2025 Aydın akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

BIST 100 endeksi: -%9,93

TÜFE ile indirgeme:

Külçe altın: +%8,54

Avro: +%3,83

Mevduat faizi (brüt): +%0,2

Dolar: -%0,26

DİBS: -%7,6

BIST 100 endeksi: -%10,14

Üç aylık değerlendirme:

Külçe altın, Yİ-ÜFE'ye göre %20,83, TÜFE'ye göre %19,69 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %12,26, TÜFE ile %13,09 oranlarında en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirme:

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile %18,15, TÜFE ile %12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile %5,9, TÜFE ile %10,51 oranlarında en çok kaybettiren araç olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirme:

Külçe altın, yıllık bazda Yİ-ÜFE ile %31,17, TÜFE ile %16,55 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgeme:

Mevduat faizi (brüt): +%16,26

Avro: +%0,9

DİBS: -%0,91

Dolar: -%3,8

BIST 100 endeksi: -%20,29

TÜFE ile indirgeme:

Mevduat faizi (brüt): +%3,31

Avro: -%10,35

DİBS: -%11,95

Dolar: -%14,51

BIST 100 endeksi: -%29,17

Analiz ve değerlendirme:

Yatırımcılar açısından nisan ayında en güvenli liman, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli getirileriyle külçe altın oldu. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, özellikle üç aylık ve yıllık dönemlerde negatif performansıyla dikkat çekti.

Yatırım tercihlerinde enflasyonla indirgemenin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, reel getiri oranları yatırım stratejilerinin şekillenmesinde temel belirleyici olmaya devam ediyor.