Avukat Rezan Epözdemir hakkında, “rüşvete aracılık etme” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Epözdemir, daha önce “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal-casusluk” iddialarıyla da soruşturulmuştu.

Rezan Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Rezan Epözdemir hakkında yürüttüğü “rüşvete aracılık etme” soruşturmasını tamamladı.

Savcılık, hazırladığı iddianamede Epözdemir’in 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Epözdemir hakkında, ayrıca “rüşvet”, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ve “siyasal ve askeri casusluk” suçlarından da ayrı iki soruşturma yürütülüyordu.

Tutuklama 14 Ağustos’ta gerçekleşmişti

Avukat Rezan Epözdemir, 14 Ağustos’ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Savcılık, delil ve dosya incelemelerinin ardından “rüşvete aracılık etme” suçlamasını içeren iddianameyi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Mahkemenin önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirmesi ve kabul etmesi halinde dava süreci resmen başlayacak.

Ne olmuştu?

Epözdemir, adının karıştığı çeşitli soruşturmalarda, bazı iş insanlarıyla olan para trafiği ve arabuluculuk faaliyetleri nedeniyle gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında mali hareketler, iletişim kayıtları ve tanık ifadeleri incelenmiş; ardından savcılık, “rüşvete aracılık etme” suçundan iddianame hazırlama kararı almıştı.

Hukuki sreç devam ediyor

Epözdemir’in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada delil bulunmadığını savunarak tahliye talebinde bulunmuştu.

Yargı süreci devam ederken, dava dosyasının önümüzdeki haftalarda mahkeme gündemine alınması bekleniyor.