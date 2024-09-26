Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde düzenledikleri operasyonlarda tarihi değeri olan 396 sikke ile kaçak 1100 paket sigara ve 37 cep telefonuna el koydu. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

İki iş yerine ve araca operasyon

Emniyet güçleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uşak merkezde iki iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 1100 paket kaçak sigara ve 37 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca, şehir merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan incelemede 396 adet tarihi sikke bulundu. Sikkelerin tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

5 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarihi eser ve kaçak ürünlerin ticaretine yönelik soruşturma derinleştirilirken, ele geçirilen sikke ve kaçak ürünlerin incelemeleri sürüyor.