Yenidoğan Çetesi davasını yürüten Savcı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan 13 sanıktan 5’i tahliye edildi. Tutuklu sanıklardan “Müsteşar Kemal” lakaplı Mustafa Kemal Zengin’in tutukluluğu ise devam edecek.

Savcı Yavuz Engin’e tehdit davasında tahliye kararı

Yenidoğan Çetesi davasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit ettikleri iddiasıyla aralarında “Müsteşar Kemal” lakaplı Mustafa Kemal Zengin’in de bulunduğu 13 kişinin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 6’sı tutuklu toplam 13 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme heyeti, Zengin dışındaki tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Savcı Yavuz Engin’i makamında ölümle tehdit ettiği öne sürülen Mustafa Kemal Zengin’in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkeme, diğer 5 tutuklu sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verirken, davanın bir sonraki duruşması 12 Ocak tarihine ertelendi.

Ne olmuştu?

İstanbul’da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Yenidoğan Çetesi skandalı, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, sanıklardan Mustafa Kemal Zengin tarafından makamında tehdit edildiği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu.

Zengin’in kendisini “Müsteşar Kemal” olarak tanıttığı, savcıya yönelik tehditler savurduğu ve bu nedenle “kamu görevlisine yönelik tehdit” suçlamasıyla yargılandığı belirtilmişti.

Duruşmada sanık avukatları, tutukluluk süresinin makul süreyi aştığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Savcı ise davanın ciddiyetine vurgu yaparak sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu değerlendirerek kısmi tahliye kararı verdi.