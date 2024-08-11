Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye’nin teknolojik üstünlüğünü artırmak için insan kaynağı yetkinlik envanterlerinin geliştirilmesini amaçlayan Milli Yetkinlik Hamlesi projesini hayata geçirdi. Proje, savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan yeteneklerin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere platformlar oluşturmayı hedefliyor.

Tek çatı altında yetenek ve yetkinlikleri birleştirme

Milli Yetkinlik Hamlesi, Savunma Sanayii Akademisi tarafından yürütülecek ve yetenek ile yetkinlik değerlerinin merkezde konumlandırılmasını sağlayacak. Proje ile birçok unsurun tek bir çatı altında birleştirilerek tüm ekosisteme yayılması amaçlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu projeyle ilgili olarak X platformunda yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayimizde geliştirdiğimiz her yüksek teknolojinin arkasında insanımız var. Mühendisinden teknisyenine, uzmanından işçisine tüm arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyor," dedi.

Yetenekten yetkinliğe geçiş

Görgün, doğru yetkinliklerin yeteneği farklılaştırdığını belirterek, "Bizim de temelde inandığımız bir konu var: 'Yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir.' Doğru yetkinlikler, yeteneği ayrıştırıyor, potansiyelini gösteriyor ve performansını yükseltiyor. Milli Yetkinlik Hamlesi projesinin temel çıkış noktası, savunma sanayisi çalışanları ve adaylarının yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu," şeklinde konuştu.

Bu proje, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir adım atmasını sağlayarak, sektördeki insan kaynağının niteliklerini artırmayı hedefliyor.