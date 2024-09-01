AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “İZBAN’daki 90 dakika düğümünün çözümü için yoğun mesai harcadık, ulaşım sıkıntılarını gündemde tutmayı sürdürüyoruz. Ulaşım sıkıntılarını gündemde tutmayı sürdürüyoruz. Körfez’deki çevre felaketini, göreve geldiğimiz ilk günden beri ifade ediyoruz. Bakanlık yatırımlarımızı yok sayan, kendileri yapıyor gibi anlatan CHP’nin algı oyunlarına karşı duruyor, nitelikli muhalefetimizi sürdürüyor ve işin doğrusunu İzmir’e anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. İZBAN’daki 90 dakika düğümünün çözümü için yoğun mesai harcadıklarını savunan Saygılı, “14 ve 28 Mayıs Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir özelinde yakaladığımız başarılar sayesinde teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Yerel seçimlerde de Türkiye geneline göre pozisyonumuzu koruduğumuz ve yoğun emek harcadığınız için sizleri ayrıca tebrik ediyoruz. Biz İzmir’de Büyükşehir Belediye başkan adayımızla tam bir uyum ve koordinasyon içinde seçim sürecini alnımız ak bir şekilde tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın da ilçe belediye başkan adaylarımızın da arkasında çelikten bir iradeyle durduk. Uygulamaya koyduğumuz “Gündem İzmir” basın buluşmalarıyla her ay düzenli olarak İzmir’in sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini medya yoluyla kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.

CHP'ye yüklendi

Saygılı, ilçe ve il kongre süreçlerinin hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. İzmir’i AK Parti’nin kalesi yapacaklarını söyleyen Saygılı, “Geçici bir başarıyı zafer sanarak çürük tahtaya çivi çakan kifayetsiz CHP zihniyetine de rahat vermedik, vermeyeceğiz. İş bilmez CHP belediyeciliğinin, yüklenici firmaların ve sorumsuz yetkililerin yüzünden kaçak akıma kapılarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hukuki süreçlerini yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

CHP’ye yüklenen Saygılı “Tel-Aviv’le İzmir’i kardeş şehir yapmış CHP işgüzarlığını meydana çıkararak bu ayıbı İzmir’in tarihinden sildik. Yürüttüğümüz yerel diplomasi yöntemleri, medya kuruluşlarını doğru bilgilendirmemiz, dijital mecralardaki yoğun çalışmalarımızla hem Tel-Aviv’i kardeş şehir olmaktan çıkardık, hem de Gazze’yi özbeöz kardeş şehrimiz yaptık” ifadelerini kullandı.