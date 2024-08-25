CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak sert bir paylaşımda bulundu. Özkan, paylaşımında Erdoğan'ı "züppe" olarak tanımlayarak, "Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun... Zenginler senin arkadaşın, bize mi 'gösteriş müptelası' diyorsun? 13 uçak sende, lüks hayat sende, konvoylar dolusu otomobil sende... 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi oldun. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Özkan'ın açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Saygılı, Özkan'ı "Milletvekili olduğu İzmir’de bile sevilmeyen, esamesi okunmayan başıboş bir politikacı" olarak tanımlarken, "Türkiye düşmanı ne kadar küresel lobi ve düşman varsa bu vekil onların ağzı ve zehirli diliyle konuşmaktadır. Onu siyasetin karanlık sokaklarında tek başına bırakan sahipleri acilen ilgilenmeli, topluma zarar vermesine engel olmalıdır" dedi.

Tuncay Özkan milletvekili olduğu İzmir’de bile sevilip sayılmayan, esamesi okunmayan başıboş bir politikacı sorunudur.



Türkiye düşmanı ne kadar küresel lobi ve düşman varsa bu vekil onların ağzı ve zehirli diliyle konuşmaktadır.



Onu siyasetin karanlık sokaklarında tek başına… — Bilal Saygılı (@Bilalsaygili) August 25, 2024