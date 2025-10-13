AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği körfez temizliği ihalelerinde kamu kaynaklarının etkin kullanılmadığını öne sürdü. Saygılı, “İzmirlinin cebinden çıkan her kuruşun hesabı verilmeli. Eğer kasıt varsa savcılığa gidilsin, kasıt yoksa liyakatsizler derhal görevden alınsın” dedi.

Saygılı, söz konusu ihalelerdeki rakamları kamuoyuyla paylaşarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Buna göre, 15 Kasım 2024 tarihinde pazarlık usulüyle yapılan ilk ihale 366 milyon TL’ye sonuçlandı. Saygılı, aynı işin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait gemilerle yapılması durumunda maliyetin 333 milyon TL olacağını belirtti.

Aradan yalnızca beş ay geçtikten sonra, 11 Nisan 2025’te düzenlenen açık ihalenin bedeli ise 2 milyar 147 milyon TL’ye yükseldi. Saygılı’ya göre, Bakanlığın aynı gemilerle yapabileceği işin maliyeti 1 milyar 224 milyon TL olacaktı. Aradaki fark yaklaşık 1 milyar TL.

İhaleyi alan firmaların, Bakanlığa ait gemileri kiraladıklarını hatırlatan Saygılı, belediyeye şu soruları yöneltti:

• Neden daha düşük maliyetli Bakanlık alternatifi kullanılmadı?

• Yaklaşık maliyet belirlenirken neden Bakanlıktan fiyat alınmadı?

• İhaleye katılımı daraltan şartlar neden koyuldu?

Saygılı ayrıca, İZSU’nun 2024 yılında m³ başına 550 TL olarak belirlediği temizlik maliyetinin sadece beş ayda 1200 TL’ye çıkmasının “ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığını” söyledi.

İZSU’nun bu projeler için kullandığı kaynağın halktan tahsil edilen su ücretlerinden oluştuğunu hatırlatan Saygılı, “İzmirliye zaten pahalıya satılan suyun bedeli israfa dönüşmemeli. Eğer bu yanlış yönetimin faturası yeni zamlarla halka yansıtılırsa, bunun adı basiretsizlik olur” ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde Cemil Tugay’ın kullandığı “dürüst başkan” sloganına gönderme yapan Saygılı, Başkan Tugay’a çağrısını şu sözlerle yineledi:

“İzmirlinin 1 milyar lirasının buharlaşmasına kim veya kimler neden olduysa ortaya çıkarılmalıdır. Sayın Başkan’a sesleniyorum; iç denetimi devreye sok, kasıt varsa savcılığa git, kasıt yoksa görevini kötüye kullananları derhal görevden al.”