Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partinin haftalık basın toplantısında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs gündemini değerlendirdi.

Karamahmutoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yönelik soruşturmaları eleştirirken, ABD ile yapılan tarım anlaşmalarını ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılma talebini “siyasi kapitülasyon” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs ziyareti ve Zafer Partisi’nin duruşu

Karamahmutoğlu, Zafer Partisi heyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunduğunu hatırlattı. Partinin amacı, KKTC’deki seçmenin iradesine müdahale etmek değil, sahada gözlem yapmak ve ilkesel duruşunu aktarmak oldu.

Kıbrıs’ta iki ayrı milletin farklı devlet çatısı altında yaşamasının sorunlar doğurduğunu belirten Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin iki bağımsız devletten yana olduğunu vurguladı. Ayrıca Annan Planı ve geçmişte AKP hükümetinin müdahalelerine değinerek, Türkiye’nin milli politikalarına uygun bir yaklaşımın takip edilmediğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tartışması

Karamahmutoğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına yönelik soruşturmalara dikkat çekti:

“Ekrem İmamoğlu’nu yargı marifetiyle yarış dışı bırakan muktedir, Mansur Yavaş’ı da bırakmaz mıydı?”

Seçim anketlerinin yargıyı etkileyip etkilemediğini sorgulayan Karamahmutoğlu, sanatçılara ve belediyelere yönelik baskılara da eleştiri yöneltti. Ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının engellenmeye çalışılmasının, siyasi baskı politikalarının göstergesi olduğunu söyledi.

ABD ile tarım anlaşmaları ve Heybeliada Ruhban Okulu

Karamahmutoğlu, ABD ile yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz ve tarım ürünleri anlaşmalarının Türkiye ekonomisine zarar vereceğini savundu. Pirinç, tütün, badem, ceviz ve Antep fıstığı gibi ürünlerde gümrüklerin sıfıra indirilmesinin çiftçiyi bitireceğini belirtti.

Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılma talebini de Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırı olarak nitelendiren Karamahmutoğlu, hükümeti Türk hukukuna ve milli değerlere uygun davranmaya çağırdı.

Bölücü siyasete ve demokratik tehditlere karşı uyarı

Karamahmutoğlu, Dem Parti’nin ve bölücü siyasetin Türk demokrasisine yönelik tehditlerini ele aldı. Pervin Buldan’ın açıklamaları üzerinden, terörün siyasi araç olarak kullanılmasının toplumsal bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Zafer Partisi’nin bu süreçte, anti-emperyalist ve milli duruşta hükümetle yan yana duracağını söyledi.