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Kapan, evli ve iki çocuk babası.

2009'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine vekaleten atanan Kapan, 2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.

Kapan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1989'da mezun oldu.

Daire Başkanlığına seçilen Kapan, 2 Şubat 1969'da Elazığ 'da doğdu.

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