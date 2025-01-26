Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kendi ayaklarıyla hastaneye gittiler

Manisa’nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi’nde gece saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, tartışmaya karışan 28 yaşındaki Enis Muhammet Başaran ve 28 yaşında olduğu belirtilen O.Ç. yaralanarak kendi imkânlarıyla Kula Devlet Hastanesi’ne gittiler. Ancak tüm müdahalelere rağmen Enis Muhammet Başaran kurtarılamadı.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 24 yaşındaki R.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kula Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Zanlı, sorgusunda sözlü tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Hayatını kaybeden Enis Muhammet Başaran’ın cenaze namazının, 27 Ocak Pazartesi günü Süleyman Şah Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacağı ve ardından toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.