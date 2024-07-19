Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken yaşadığı zorlukları ve bunun ticari ile turistik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerini ele aldı. Sorunların çözümüne yönelik adımlar atıldığını belirten Bolat, "Fast Track Vize" uygulamasının devreye sokulacağını açıkladı.

Schengen vizesi sorunları ve çözümler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesiyle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştıkları yüksek reddedilme oranları nedeniyle ticari ve turistik faaliyetlerde ciddi aksaklıklar yaşandığını ifade etti. Özellikle Almanya'nın en yüksek vize reddi oranlarına sahip olduğunu belirten Bolat, "Vize konusunda üye ülkeleri sıkıştırıyoruz" dedi.

"Fast Track Vize" uygulaması

Bolat, ticari ve turistik faaliyetlerdeki aksamaların önüne geçmek amacıyla "Fast Track Vize" uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu. Bu yeni mekanizma, pasaport ve güvenlik kontrollerinden hızlı geçiş imkanı sağlayarak, öncelikli geçiş hakkı sunacak. Bakan Bolat, bu uygulamanın hızlı ve verimli bir çözüm olacağını belirterek, ticari faaliyetlerin kesintisiz devam etmesini amaçladıklarını vurguladı.

Fast Track Vize nedir?

"Fast Track Vize" uygulaması, pasaport ve güvenlik kontrollerinden hızlı geçiş imkanı sunan bir sistemdir. Bu uygulama sayesinde, belirli kriterleri karşılayan kişilere hızlı geçiş kapısından öncelikli geçiş hakkı tanınır. Böylece vize işlemleri hızlandırılarak, bekleme süreleri en aza indirilir.

Vize ret oranları ve ülkelere yönelik baskılar

Bolat, en yüksek vize reddi oranlarının Almanya'dan geldiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Vize başvurularında yaşanan sorunların çözümü için AB üye ülkelerine baskı yaptıklarını dile getirdi. Vize sürecinin hızlandırılması ve ret oranlarının düşürülmesi için diplomatik temasların yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Ticari ve turistik faaliyetler üzerindeki etkiler

Schengen vizesi alma sürecinde yaşanan aksaklıklar, Türk iş insanları ve turistler için büyük bir engel oluşturuyor. Ticari anlaşmalar, iş toplantıları ve turistik seyahatler vize reddi nedeniyle sekteye uğruyor. Bolat, bu sorunların çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerini ve "Fast Track Vize" uygulamasının önemli bir adım olduğunu vurguladı.