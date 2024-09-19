Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher, son dönemlerde istediği performansı yakalayamayan Max Verstappen hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Azerbaycan Grand Prix'te de istediği sonucu alamadı. Performansı tartışma konusu olan pilot hakkında konuşan Schumacher, Sky'a yaptığı açıklamada, Verstappen'in her kaybettiği yarışta 1 milyon dolar kaybettiğini belirtti.

"Bu inanılmaz bir miktar"

Schumacher, “Max için kaybettiği her yarış, yalnızca spor açısından değil, finansal açıdan da büyük bir kayıp. Kazanmadığı her yarış için bir milyon dolar kaybettiği varsayılıyor. Bu inanılmaz bir miktar" dedi.

Ayrıca Schumacher, Max Verstappen'in Red Bull ile geleceği konusunda belirsizliklerin olduğunu belirterek, “Max’ın sabrının tükenebileceğini ve takımda sonsuza kadar kalmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Red Bull ve Verstappen'in gelecekteki ilişkisinin nasıl şekilleneceği konusunda spekülasyonlara yol açtı.