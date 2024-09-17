Dünyanın dört bir yanından enduro motosiklet tutkunlarını Kemer’de bir araya getiren Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın en önemli etaplarından biri olarak liderlik mücadelesine sahne olacak.

Zorlu bir yarış parkuru

Kemer’in eşsiz doğasında düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bu yıl 15. kez düzenleniyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası’na dahil edilen organizasyon, 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarış, deniz seviyesinden başlayıp, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaşan zorlu parkuruyla dikkat çekiyor. Katılımcılar, plaj, orman ve dağ olmak üzere üç farklı etapta yarışarak yeteneklerini sergileyecekler.

Eşsiz bir yarış

Plaj Etabı: 10 Ekim Perşembe günü deniz kenarındaki kumlu alanda start alacak.

Orman Etabı: 11 Ekim Cuma günü sporcular, Kemer’in sık ormanlık alanlarından geçecek.

Dağ Etabı: 12 Ekim Cumartesi günü, 2 bin 365 metreye ulaşan Tahtalı Dağı’nın zirvesine tırmanışla sona erecek.

Organizasyon, dünyanın dört bir yanından gelen motosikletçileri buluştururken, eğlenceli ve zorlu bir rekabet sunuyor. Yarış sonrasında ise madalya töreni ve parti düzenlenecek.

Manuel Lettenbichler zirveyi korumak istiyor

Alman sporcu Manuel Lettenbichler, Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5 etabı sonunda topladığı 90 puanla liderliğini sürdürüyor. Red Bull’un 26 yaşındaki başarılı sporcusu, Kemer’deki Sea to Sky yarışında da yerini sağlamlaştırarak son etap olan İspanya yarışına avantajlı bir şekilde gitmek istiyor.

Wade Young zirveye yaklaşıyor

Güney Afrikalı Wade Young ise Lettenbichler’i yakından takip ediyor. 81 puanla ikinci sırada yer alan Young, Sea to Sky parkurunda deneyimli bir isim olarak bu sene de birinciliği hedefliyor. Geçen yılın Sea to Sky kazananı olan Young, bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

Mario Roman’ın zafere inanışı

İspanyalı Mario Roman ise topladığı 74 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Roman, Sea to Sky parkurunda 2019 yılında birinciliği elde etmişti ve bu yıl da yeniden podyuma çıkma hedefiyle yarışıyor.

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bu yıl İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından, Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 6. ayağı olarak düzenleniyor. KTM, GasGas, Sherco ve Husqvarna gibi önde gelen markaların fabrika takım sporcuları kıyasıya mücadele edecek.

Manuel Lettenbichler (Almanya) – 90 puan

Wade Young (Güney Afrika) – 81 puan

Mario Roman (İspanya) – 74 puan

Teodor Kabakchiev (Bulgaristan) – 72 puan

Mitch Brightmore (İngiltere) – 60 puan

Matthew Green (Güney Afrika) – 45 puan

Francesc Moret Clota (İspanya) – 43 puan

Alfredo Gomez (İspanya) – 31 puan

Marc Riba Lazaro (İspanya) – 31 puan

David Cyprian (Çek Cumhuriyeti) – 28 puan

Denizden dağa, mücadele zirvede sona erecek

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenirken, Spor Toto, KTM, Cazador, Red Bull Türkiye, Castrol gibi büyük sponsorların desteğiyle gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun katkılarıyla yapılan organizasyon, doğanın sınırlarını zorlayan sporculara unutulmaz bir deneyim sunuyor.