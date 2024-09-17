Denizli’de Hırsızların Çamurlu Plaka Yöntemi Yetersiz Kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayit Mahallesi’nde, hırsızların plakalarını çamurla kapatarak yakalanmaktan kaçınma çabası başarısız oldu. Jandarma ekipleri, fırın ve mutfak malzemeleri çalan iki hırsızı kısa sürede yakaladı.

Olayın gelişimi

Olay, Karahayit Mahallesi'nde bir işyerinden malzeme çalındığı ihbarının ardından başladı. Jandarma ekipleri, olay yerine intikal ettiklerinde fırın ve mutfak malzemelerinin çalındığını belirledi. Çamurla kapatılmış araç plakaları dikkat çekti ve bu durum hırsızların izlerini gizleme çabası olarak değerlendirildi.

Şüpheliler kısa sürede yakalandı

Jandarma ekipleri, çamurla kapatılmış plakaları detaylı bir şekilde inceledi ve hırsızların kullandığı aracın kimliğini belirledi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen iki şüpheli, kısa bir sürede yakalandı. Çalınan mutfak ve fırın malzemeleri ise sahibine iade edildi.

Adliyeye sevk edilecekler

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere hazırlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yasal süreçlerin sonuçlanması bekleniyor.