Bursalı, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Mesajında, milletimizin yokluk ve imkânsızlıklara rağmen verdiği destansı kurtuluş mücadelesine vurgu yaptı. Bursalı, “Bu kutlu zafer; milletimizin bağımsızlık aşkının nişanesidir, ecdadımızın esareti reddedişinin destanıdır” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Bursalı açıklamasında, Türkiye’nin terör belasından liderlerin adımlarıyla kurtulduğunu belirterek TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun önemine değindi. “Türkiye Yüzyılı koşumuz, geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa etmeye kararlılığıyla devam etmektedir” dedi.

Şehit ve Gazilere Minnet Duygusu

Mesajının sonunda Bursalı, Büyük Zafer’in yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını ifade etti. Ayrıca, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileklerini iletti. “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle mesajını tamamladı.