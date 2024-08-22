Yüksek kar getirili fon vaadiyle dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında önemli bir gelişme yaşandı. Fatih Terim’in geçtiğimiz günlerde Bodrum Adliyesi’nde ‘müşteki’ sıfatıyla verdiği ifadesine, Erzan’ın avukatı tarafından itirazda bulunuldu.

Kapalı duruşma kararı tartışma yarattı

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, Erzan’ın avukatı, Terim’in ifadesinin kapalı bir duruşmada alındığını belirtti. Avukat, bu durumu eleştirerek, duruşmaya katılma ve Terim’e soru sorma haklarının engellendiğini savundu. İtiraz dilekçesinde, kapalı duruşma kararının tensip kararına aykırı olduğu ifade edildi.

Erzan ve avukatının talebi

Avukat, duruşmaların açık olarak yapılmasını ve önceki celse belirlenen günlerde Terim’in ifadesinin alınmasını talep etti. Savunma haklarının kısıtlandığını vurgulayan Erzan’ın avukatı, mahkemeden bu talepleri yerine getirmesini istedi.

Erzan 28 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor

Erzan, yüksek getirili bir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırmakla suçlanıyor.