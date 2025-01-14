İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgi yaymak suçlamalarıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesine yönelik kovuşturma izni talep edildi.

Soruşturma ve suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanlığı ve yönetim kurulunun, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye'deki ölümlerinin ardından yaptığı açıklama üzerine soruşturma başlattı. Baro, bu açıklamasında Türkiye'yi savaş suçu işlemekle itham etmişti. Bu açıklamalar, terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgi yaymakla suçlandı.

Savcılık, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesi ve yerine yeni seçim yapılması için dava açtı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı’ndan kovuşturma izni talep edildi.