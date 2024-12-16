Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programından yararlanan çocuk sayısı son 10 yılda dört katına çıktı. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, artan yoksulluk ve sosyal yardım bağımlılığı konusunda sert eleştirilerde bulundu.

Yoksulluk tablosu korkutuyor

Bakanlık verileri, 2013 yılında 46 bin olan SED yardımı alan çocuk sayısının 2024 yılında 170 bine yükseldiğini gösteriyor. Polat, ekonomik krizin toplumun geniş kesimlerini yoksulluğa sürüklediğini belirterek, “Vatandaşa daha çok çocuk yapın derken en temel ihtiyaçları karşılayamayan hane sayısını 10 yılda dört katına çıkardılar” dedi.

Sosyal yardımlara bağımlılık artıyor

CHP'li Mahir Polat, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısının 2014 yılında 2 milyon 400 bin iken, 2023 yılı sonunda 4 milyon 444 bine yükseldiğini vurguladı. “Ekonomiyi batıran bir yönetim, halkı yardıma muhtaç hale getirdi” diyerek hükümeti eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ayrıca elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek, “Elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı 2021 yılında 2 milyon 400 binden 2023 yılı sonunda 4 milyon 378 bine çıktı” dedi. Polat, 2025 yılı itibarıyla sosyal yardımlarda kısıtlamaya gidilebileceğini de iddia etti.