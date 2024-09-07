DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Temmuz ayı sınır istatistiklerini değerlendirdi. Ösen, Türkiye’nin turizm sektöründe yaşanan sorunlara ve hedeflere ulaşmanın zorluklarına dikkat çekti.

Temmuz ayı turizm verileri

Seda Kaya Ösen, Temmuz ayında Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısının 7 milyon 333 bin 812 olduğunu açıkladı. Bu rakamın, 2023 yılının aynı ayına kıyasla yalnızca %2.6 oranında bir artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılının Ocak - Temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısında %8.27’lik bir artış yaşandığını ekledi. Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya olurken, Ocak - Temmuz döneminde ise en fazla ziyaretçi Rusya’dan geldi.

Türkiye’nin rekor kırma iddiaları yetersiz

Ösen, Türkiye’nin turizmdeki performansını uluslararası rakipleriyle karşılaştırarak eleştirdi. Türkiye'nin 2024 yılı turizm hedeflerinin 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir olduğunu belirtti. Ancak, Akdeniz havzasındaki diğer ülkelerin, örneğin Yunanistan’ın 2023 yılında 33 milyon turist ağırladığını, İspanya’nın ise 2024’ün ilk 7 ayında 53 milyon ziyaretçi aldığını vurguladı. Türkiye’nin ilk 7 ayda 33 milyon 470 bin ziyaretçi sayısının, bu hedeflerle uyumlu olmadığını ifade etti.

Sektördeki sorunlar ve gelecek endişeleri

Ösen, Türkiye’nin sezonluk turizm hedeflerinin gerçekleşme konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Yüksek gelirli turist çekilememesi, personel eksiklikleri ve turizm sektöründe yaşanan uyumsuzlukların sorunlar arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, TÜİK'in açıklamalarına duyulan güvenin azaldığını ve verilerin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini ifade etti. TÜİK’in 2022 yılında geriye dönük olarak verilerde değişiklik yaptığına dikkat çekerek, bu durumun sektördeki güven sorunlarını daha da derinleştirdiğini söyledi.

Seda Kaya Ösen, Türkiye’nin turizm sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukların aşılması için sektördeki tüm paydaşların uyumlu çalışması gerektiğini vurguladı. Ösen, Bakanlık ve sektör temsilcileri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, verilerin şeffaf bir şekilde açıklanması ve güvenilirliğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.