DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Karşıyaka'da etkili olan yangının ardından bölgedeki bitki örtüsünün yok olduğunu ve hayvanların telef olduğunu belirtti. Ösen, önümüzdeki süreçte bölgenin bitki örtüsünün yeniden sağlanması ve hayatta kalan hayvanların yem sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, köylülerin tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürdürebilmesi için mağduriyetlerinin giderilmesi ve acil seferberlik çağrısında bulunulması gerektiğini ifade etti.

Ösen'in açıklaması ise şu şekilde:

"Karşıyaka yangınından etkilenen bölgelerde bitki örtüsü ortadan kalktı ve hayvanlar telef oldu. Önümüzdeki süreçte en büyük sıkıntı yörenin bitki örtüsünün yenilenmesi ve hayatta kalan hayvanların yem sorunu olacak. Köylülerin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın kesintiye uğramaması için mağduriyetlerinin giderilerek ivedilikle seferberlik çağrısı yapılmalıdır."

Karşıyaka yangınından etkilenen bölgelerde bitki örtüsü ortadan kalktı ve hayvanlar telef oldu. Önümüzdeki süreçte en büyük sıkıntı yörenin bitki örtüsünün yenilenmesi ve hayatta kalan hayvanların yem sorunu olacak.



Köylülerin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın… pic.twitter.com/z4k3FBYGuS — Seda Kâya Ösen (@ssedakayaosen) August 17, 2024