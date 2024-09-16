Son olarak “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde rol alan Sedat Erdiş Hanoğlu, şu sıralar yakın arkadaşları Öznur ve Ali İhsan Şimşek ile birlikte Çeşme’de tatil yapıyor.

Boyalık Beach Otel’de konaklayan ve tüm gün denizde kulaç atıp yorulan başarılı oyuncu, daha sonra da dinlenmek için arkadaşlarının deniz scooteriyle gezindi. Geçen yaz tesadüfen karşılaştıkları otelde şimdi birlikte tatil yapan Hanoğlu, iş insanı Ali İhsan Bey’in yeni oyuncağını çok sevdi. Scooter üzerindeyken yorgunluğunu unutan ünlü oyuncu, cihazın şarjı bitene kadar denizden çıkmadı. Bu günlerde 2 ayrı diziden teklif alan Hanoğlu, İstanbul’a dönüp karar vermeden önce iyi bir tatil yapacağını dile getirdi.