Muğlaspor, son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Sedat Şahintürk’ü kadrosuna kattığını duyurdu. Futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle resmen yeşil-beyazlı ekibe katıldı.



Beşiktaş altyapısından Muğlaspor’a uzanan kariyer

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Sedat Şahintürk, profesyonel kariyerine yine siyah-beyazlı takımda adım attı. Şahintürk kariyeri boyunca Balıkesirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Menemen FK, Beykoz Anadolu ve son olarak Adana 01 FK'de forma giydi.

Kariyerinde iki şampiyonluk

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu, Adana Demirspor ile ise 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Bugüne kadar profesyonel düzeyde 231 resmi maça çıkan Şahintürk, toplamda 40 gol kaydederek önemli bir istikrar sergiledi.

Resmi imza kulüp tesislerinde atıldı

Muğlaspor tesislerinde düzenlenen törende Sedat Şahintürk, yeşil-beyazlı formayı giyerek kendisini Muğlaspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende Muğlaspor Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Mali Komite Üyesi Turgay Özlü de yer aldı.

Muğlaspor’dan açıklama

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yeni sezonda yeşil-beyaz formamızla mücadele edecek olan Sedat Şahintürk’e Muğlaspor ailesine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.