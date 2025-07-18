Haluk Alıcık'tan 15 Temmuz mesajı: “Kontrollü darbe demek aklın inkârıdır”

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “kontrollü darbe” söylemlerine sert tepki gösterdi. Alıcık, milli mutabakat çağrısı yaptı.

15 Temmuz’un yıldönümünde açıklama yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı nedeniyle bir açıklama yaparak, “kontrollü darbe” iddialarını aklın inkârı ve yalın gerçeklerin imhası olarak değerlendirdi. Açıklamasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alıcık, “Bu vatanda birlikte yaşayacaksak, tarihi sorumluluklarımızı da birlikte üstlenmek zorundayız” dedi.

“Bu bir işgal girişimidir”

Alıcık, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda dış destekli bir işgal teşebbüsü olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz öncelikle bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca taktikçileri, teorisyenleri, taşeronları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir. Bu kalkışmaya 'kontrollü darbe' demek, aklın inkârı, vicdanın itlafı, yalın gerçeklerin imhasıdır.”

“Milli mutabakat şarttır”

Alıcık, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ bu konuda toplumsal mutabakat sağlanamamasını eleştirerek, bu durumun Türkiye için ciddi bir zafiyet oluşturduğunu söyledi. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“15 Temmuz’un üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen bu konuda ısrarla kutuplaşma ve kısır kavgaların yaşanması istiklalimiz açısından alarm verici ve acı bir kayıptır. 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışması üzerinde niçin hemfikir olamıyoruz? Neden birlik içinde zalimlere karşı duramıyoruz?”

“Bu topraklarda başka vatanımız yok”

Konuşmasında birlik mesajları veren Haluk Alıcık, Türk milletinin egemenliğine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ne yapacaksak burada, Türk milletinin son yurdunda yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası milli kimliktir. Egemenlik ve irade ebediyen Türk milletine aittir. Altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız da yoktur.”

Muhalefete de mesaj verdi

Açıklamasında muhalefete de göndermede bulunan Alıcık, muhalefet etmenin vatana ve millete karşı çıkmak olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefet demek vatana ve millete muhalefet etmek değildir. Muhalefet demek Türkiye’nin hak ve çıkarlarını kötülemek, kötü göstermek hiç değildir.”

“Milli ruh yaşatılmalı”

Haluk Alıcık, 15 Temmuz’un yalnızca bir tarih değil, milli hafızanın dirildiği bir gün olarak hatırlanması gerektiğini belirterek, “15 Temmuz’a stratejik bakmak, oyunu odağında bozmak milli namusumuzun bizlere yüklediği tarihi bir görevdir” dedi.