Seferihisar Belediyesi Emeklilerin Sosyal Yaşamına Nefes Oluyor

Seferihisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Seferiçınar Yaş Alma Merkezi, 50 yaş üstü emeklilere yönelik sunduğu sosyal olanaklarla büyük beğeni topluyor. Ücretsiz çay ve kahve ikramının yanı sıra, sosyal etkinliklerle de emeklilerin vakit geçirebileceği bu merkez, emekliler için adeta bir nefes alma noktası haline geldi.

Emeklilerden teşekkür mesajı

Merkeze üye olan emekliler, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'e gönderdikleri bir teşekkür mesajında, merkezin kendilerine sunduğu imkanlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“2024 Mart ayından beri, her anlamda içinde bulunmaktan keyif aldığım Yaş Alma Merkezi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesi bir merkezi düşünen, hayata geçiren, emeklilerin de 'insan' olduğunu unutmayan, gelecekte kendinin de 'emekli' olacağını bilen herkese saygılarımı sunuyorum. Merkezde ilk günden beri çalışan tüm personeliniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepsi işinde yetkin, saygılı, güler yüzlü, sevecen insanlar. Seçiminize hepimiz hayranız. Eksik olmayın... Bu mektubu merkeze sürekli gelen, yaklaşık 50 arkadaşım adına sözcülük etmek üzere yazıyorum.”

Başkan Yetişkin'den yanıt

Başkan İsmail Yetişkin, emeklilerin merkeze gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Başkan Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatı boyunca çalışan ve artık rahat bir hayat sürmek isteyen emeklilerimize ne yazık ki korkunç bir yoksulluk dayatılıyor. Bugün emekli maaşı ile bırakın dışarıda çay kahve içip sosyal etkinliklere gitmeyi, insanlar pazar alışverişi bile yapamayacak duruma geldi. Biz Seferihisar Belediyesi olarak kentimizde yaşayan emekli vatandaşlarımızın refahı için bu merkezi açtık. Şimdi üye sayımız 800’e ulaştı. Projemizin başarısı merkeze gelenlerin takdirleri ile ortada" dedi.

Merkezde sunulan olanaklar

Seferiçınar Yaş Alma Merkezi, emeklilerin sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği çeşitli etkinliklerle dikkat çekiyor. Merkezde, ücretsiz çay ve kahve ikramı dışında, farklı kurslar, atölye çalışmaları, müzik dinletileri ve gezi organizasyonları düzenleniyor. Ayrıca, emeklilerin bir araya gelerek sosyalleşebileceği çeşitli mekanlar da mevcut.