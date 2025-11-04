Yetkililer, güncellenen hız limitinin sürücülerin güvenliği göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade ederek trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlara yönelik bilgilendirmede, “Seferihisar–İzmir İl Yolu hız limitimiz tekrar 110 km/s olarak düzenlenmiştir. Tüm sürücülerimize kazasız günler dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Yeni hız sınırının uygulanmaya başlamasıyla birlikte sürücülerden hem trafik güvenliğini sağlamak hem de cezai yaptırımlara maruz kalmamak adına yol üzerindeki işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri istendi.

Uygulamanın, bölgede sürüş akışını rahatlatması ve yol kullanımını kolaylaştırması bekleniyor.